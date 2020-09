Per Haftbefehl gesucht Pole auf der Autobahn bei Hof festgenommen

Die Vergangenheit hat einen 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen am Montagmittag eingeholt.

Hof. Der Mann, der in Deutschland arbeitet, war am Montag gegen 13 Uhr auf der Autobahn in eine Kontrolle der Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb geraten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Würzburg gesucht wurde. Er war im Jahr 2019 in eine Schlägerei verwickelt und wurde dafür zu einer Strafe von 55 Tagen Gefängnis verurteilt.

Um nicht ins Gefängnis zu müssen, musste er 1650,- Euro bezahlen. Nachdem er die Summe bezahlen konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.