Drogen in der Unterhose Hofer (39) geht der Polizei ins Netz

Verschiedene Drogen stellten die Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb bei einer Personenkontrolle im Zug sicher.

Schirnding. Gegen 19.45 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 39-jährigen Hofer, der im Regionalexpress von Eger in Richtung Marktredwitz unterwegs war. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten zunächst ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana, das der Mann in sein Hemd gesteckt hatte. Da die Fahnder noch mehr Drogen vermuteten, folgte noch eine genauere Durchsuchung. Als dann in der Unterhose des Mannes drei weitere Tütchen, dieses Mal mit einer geringen Menge Crystal, zum Vorschein kamen, sahen sich die Polizisten bestätigt.

Alle Drogen wurden sichergestellt und der Mann wurde angezeigt.