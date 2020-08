Unfall bei Freudenberg 41-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Erneut ereignete sich auf der Staatsstraße 2040 bei Freudenberg ein Verkehrsunfall. Diesmal erwischte es eine 41-jährige Frau aus Fensterbach.

Freudenberg. Sie geriet am Sonntagnachmittag, 30. August, 14.30 Uhr, auf regennasser Fahrbahn zwischen Altenricht und Paulsdorf ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und kam erst auf einen Feldweg zum Stehen. So undramatisch wie es sich anhört, war es jedoch nicht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein geschätzter Schaden von 7.000 Euro. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.