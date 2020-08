Bislang unbekannter Grund Pkw überschlägt sich und Fahrerin wird leicht verletzt – zwei Kinder mit an Bord

Foto: 123rf.com

Aus bislang unbekannten Gründen kam eine 36-jährige Frau aus Schwarzenbach am Wald am Sonntagnachmittag, 30. August, zwischen Schwarzenbach am Wald und Thron nach rechts von der Fahrbahn ins Bankett und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld.