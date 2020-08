Crystal sichergestellt 30-Jähriger unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Am Sonntagabend, 30. August, gegen 18 Uhr, wurde in der Rosenstraße in Marktredwitz ein 30-jähriger Mann aus Marktredwitz mit seinem grauen Pkw der Marke BMW, Typ 3er, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Außerdem machte der junge Mann widersprüchliche Angaben.