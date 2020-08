Freund und Helfer Orientierungsloser Fußgänger barfuß auf der A9 unterwegs – Polizist schenkt ihm Schuhe

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Als sprichwörtlicher Freund und Helfer trat ein Dienstgruppenleiter der Hofer Verkehrspolizei am Sonntagmorgen, 30. August, in Erscheinung. Eine Streife hatte in den frühen Morgenstunden einen orientierungslosen Fußgänger ohne Schuhe auf der Autobahn A9 bei Stammbach aufgegriffen und zur Dienststelle verbracht.