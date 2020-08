Unfall bei Schwandorf Notaufstieg aus circa 17 Metern Tiefe – Tauchstunde endet im Krankenhaus

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am Sonntagmorgen, 30. August, hatte ein 32-jähriger Schwandorfer seine erste Tauchstunde im freien Gewässer. Diese wurde in einem See nahe Schwandorf abgehalten. Dann mussten Tauchlehrer als auch der Tauchschüler ins Krankenhaus.