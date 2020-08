Auseinandersetzung 28-Jähriger feuert im Streit eine Schreckschusspistole ab

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 29. August, gegen 21.30 Uhr, geriet ein 28-Jähriger mit einem 16-Jährigen in der Fabrikstraße in Wackersdorf in Streit.