Ermittlungen in Schwandorf Taxigast wollte Rechnung nicht zahlen, da schlug er zu

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Am Samstag, 29. August, zwischen 21.11 und 21.30 Uhr, wurde ein unbekannter, etwa 30-jähriger, Täter mit dem Taxi in Schwandorf befördert. Während der Fahrt begann der Fahrgast mit dem Taxifahrer einen Streit, sodass die Fahrt am Bahnhof in Schwandorf beendet wurde.