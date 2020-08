Vorfahrt missachtet Drei Leichtverletzte bei Unfall in Neunburg vorm Wald

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 29. August, 17.50 Uhr, befuhr eine 53-Jährige mit ihrem VW die Staatsstraße 2040 von Neunburg vorm Wald kommend in Richtung Neukirchen-Balbini. Kurz nach der Durchfahrtsortschaft Zeitlarn wollte eine 27-Jährige mit ihrem Ford von Wenigrötz kommend ebenfalls nach rechts in Richtung Neukirchen-Balbini einbiegen.