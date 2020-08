Die Polizei ermittelt Im Überholverbot überholt, Audi ausgebremst und zugeschlagen

Am Freitag, 28. August um circa 14 Uhr kam es auf der B16 im Bereich Nittenau in Fahrtrichtung Regensburg zwischen zwei Pkw-Fahrer zu einer zunächst verkehrsbedingten, dann körperlichen Auseinandersetzung.

Nittenau. Der Fahrer eines grauen Daimler ML 350 überholte einen schwarzen Audi RS 6 im dortigen Überholverbot. Nachdem der Audi-Fahrer behindert wurde und aufblendete, brachte der Daimler-Fahrer durch einen Bremsvorgang beide Fahrzeuge am Straßenrand zum Stehen und schlug nach dem Aussteigen den noch sitzenden Audi-Fahrer mehrfach so stark, dass dieser deutliche Verletzungen im Gesichtsbereich hatte. Der Daimler-Fahrer fuhr daraufhin in Fahrtrichtung Regensburg davon.

Es wird gebeten, dass sich Zeugen, welche den Vorgang gesehen haben, bei der Polizeistation Nittenau unter der Telefonnummer 09436/ 903893-0 zu melden.