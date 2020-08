Vorfall in Nittenau Keine Maske getragen – die Polizei sucht Zeugen für Streitgespräch zwischen Filialleiterin und einem Kunden

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 28. August, um circa 11.30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter am Haidäckerweg in Nittenau zu einem deutlich hörbaren Streitgespräch zwischen der Filialleiterin und einem Kunden.