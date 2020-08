Polizei sucht Zeugen Etliche Fensterscheiben und Scheibe der Eingangstüre eines alten Fabrikgebäudes eingeschlagen

Schönwald. Eine 56 Jahre alte Dame teilte der Polizeiwache in Selb erst jetzt, am Donnerstag, 27. August, mit, dass in einem alten Fabrikgebäude in der Oststraße in Schönwald die Scheibe der Eingangstüre und etliche Fensterscheiben eingeschlagen worden seien. Als Tatzeit komme der Zeitraum vom 6. Juli, 10 Uhr, bis zum 13. Juli, 10 Uhr, in Betracht. Aktuell könne noch nicht abschließend genannt werden, ob etwas entwendet worden sei.

Da jedoch einiges nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz liege, wird momentan von der Polizei wegen eines versuchten Vergehens des besonders schweren Falls des Diebstahls, aktuell noch gegen Unbekannt, ermittelt. Durch die beschädigten Scheiben sei ein geschätzter Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 09231/ 96760 mit der Polizei in Marktredwitz in Verbindung zu setzen.