Zeugen gesucht Dieb klaut Mountainbike im Wert von über 800 Euro aus Garage

Foto: 123rf.com

Eine 35 Jahre alte Frau zeigte der Polizei Marktredwitz am Donnerstag, 27. August, den Diebstahl eines Fahrrads an. Das Fahrrad, ein Mountainbike der Marke Cube, Typ Acid, in den Farben grau/weiß, habe sich in der Garage des von der Geschädigten bewohnten Anwesens in der Thiersteiner Straße befunden. Dort sei es an der Wand, in einer dortigen Aufhänge-Einrichtung gelagert gewesen.