Zeugen gesucht Dreiste Ladendiebe schieben vollen Einkaufswagen aus dem Geschäft und flüchten mit dem Auto

Foto: 123rf.com

Einer von drei bis dato unbekannten Tatverdächtigen habe am Donnerstag, 27. August, gegen 19.05 Uhr, einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in Marktredwitz derart abgelenkt, dass die anderen beiden einen mit Produkten dieses Markts gefüllten Einkaufswagen aus dem Geschäft schieben konnten.