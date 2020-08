Hinweise erbeten „Nuss-affiner“ Dieb klaut unzählige Packungen Cashew-Nüsse

Foto: Maks Narodenko/123rf.com

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Donnerstag, 27. August, gegen 11.45 Uhr, die Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Professor-Zintl-Straße in Weiden. Der Zeuge hatte beobachtet, wie ein Unbekannter unzählige Packungen Cashew-Nüsse und einen Energy-Drink in eine Tasche packte und sich damit aus dem Markt schlich.