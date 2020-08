10.000 Euro Schaden Kleiner Funke, große Wirkung – Brand an Rüttelmaschine in Weiden

Ein „heißer“ Einsatz für die Rettungskräfte geschah am Donnerstag, 27. August, gegen 13 Uhr, in der Dr.-Müller-Straße in Weiden. In einer dort ansässigen Firma setzte der Funke einer Rüttelmaschine diese wohl in Brand, was zu einem raschen Feuer an der Maschine führte.