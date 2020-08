Feuerwehreinsatz Weidener vergisst heißes Bügeleisen auf dem Bett

Foto: 123rf.com

Fast wäre ordentlich Feuer in der Angelegenheit gewesen. Doch vorher kamen die Weidener Feuerwehrmänner dazwischen und beendeten das heiße Spiel. Am Donnerstag, 27. August, gegen 16 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Alarm ein, dass es in einer Wohnung im Weidener Karl-Heilmann-Block brennen könnte.