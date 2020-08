Polizei ermittelt Schwandorfer Firma zahlt Einnahmen am SB-Automaten ein und entdeckt Falschgeld

Am Donnerstag, 27. August, wurden bei der Postbankfiliale in Schwandorf die Geschäftseinnahmen der geschädigten Schwandorfer Firma einbezahlt. Bei der Überprüfung der Geldscheine am SB-Automaten wurden vier fünfzig Euro-Scheine als Falschgeld erkannt.