Verkehrsunfall in Nabburg Pedelec-Fahrerin fährt auf dem Gehweg und wird durch abbiegendes Fahrzeug verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 42-jähriger Amberger befuhr am Mittwoch, 26. August, gegen 14 Uhr, die Staatsstraße 2040 in Nabburg in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe des Anwesen Neunburger Straße 9 blinkte der Fahrer rechts und er bog nach rechts in ein Grundstück ab. Beim Überfahren des Gehweges prallte eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin, die verbotswidrig mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs war, gegen den rechten Kotflügel des Pkws.