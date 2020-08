Hinweise erbeten Einbruchsversuch in Schützenheim in Wernberg-Köblitz

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 24. August, 12 Uhr, bis Mittwoch, 26. August, 10 Uhr, in das Vereinsheim der Armbrustschützengilde in der Grünauer Straße in Wernberg-Köblitz einzudringen.