Mehrere Delikte Amtsbekannter 24-Jähriger unter Cannabiseinfluss erneut ohne Führerschein unterwegs

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Ein 24-jähriger Landkreisbewohner ist bei der Polizei in Amberg bestens bekannt und fällt immer wieder wegen verschiedenster Delikte auf. Daher musste er sich nicht wundern, dass er am Dienstag, 25. August, um 14 Uhr, mit einem geliehenen Wagen in Amberg für eine Verkehrskontrolle angehalten wurde.