Lebensgefährliche Aktion Verhängnisvolles Date auf einem Güterwaggon – junger Mann durch Stromschlag schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Ein 30-Jähriger ist am Dienstagabend, 25. August, durch einen 15.000-Volt-Stromstoß schwer verletzt worden. Zusammen mit einer Bekannten war der Mann am ehemaligen Bahnhof Nürnberg-Langwasser auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Dabei kam er zu nahe an die Oberleitung, verursachte einen Stromüberschlag und stürzte vom Waggon.