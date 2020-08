15.000 Euro Schaden 39-jährige VW-Fahrerin übersieht vorfahrtsberechtigten Sattelzug

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 25. August, gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 39-jährige VW-Fahrerin aus Bodenwöhr die Neukirchner Straße in Neunburg vorm Wald stadtauswärts. An der Kreuzung zur Industriestraße wollte sie diese überqueren, übersah jedoch einen von rechts kommenden Sattelzug mit tschechischer Zulassung.