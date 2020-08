Festnahme Betrunkener hält Fahrzeuge an und wehrt sich gegen Polizei – ein Beamter leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein Autofahrer teilte der Polizei am Freitag, 21. August, um 21 Uhr, mit, dass in Kühried in Teunz ein Mann mitten auf der Kreisstraße SAD43 steht und Fahrzeuge anhält. Beim Eintreffen der Polizeistreife stellten sie einen 49-jährigen ortsansässigen, den Polizeibeamten bestens bekannten Mann fest, der auf der Straße stand und das Polizeifahrzeug aufhalten wollte.