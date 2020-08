Die Polizei ermittelt Einbruch in eine Gaststätte – Geldspielautomaten aufgebrochen

Foto: 123rf.com

Rund 1.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, 25. August, bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Hofer Stadtgebiet an und erbeuteten Bargeld.