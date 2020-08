Kontrolle 34-jähriger Radfahrer fährt mit Crystal Speed in der Unterhose über die Grenze

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Montag, 24. August, um 13.40 Uhr, wurde in Nähe des Grenzübergangs in Waldsassen ein 34-jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Wie die eingesetzten Beamten der Grenzpolizeigruppe im Rahmen ihrer Kontrolle feststellen konnten, führte der Radfahrer in seiner Unterhose zwei Gramm der Droge Methamphetamin, umgangssprachlich „Crystal Speed“ mit sich und somit ins Bundesgebiet ein.