Polizei warnt Dieb klaut versperrtes Rad im Wert von 2.000 Euro aus einer Garage

In der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen, 23. und 24. August, wurde im Stadtgebiet von Mitterteich ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer hatte das graue Mountainbike der Marke Cube in seiner Garage versperrt abgestellt.

Mitterteich. Der Zeitwert des Rades beträgt circa 2.000 Euro. Hinweis erbittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer 09632/ 8490.

In letzter Zeit wurden Diebstahlsdelikte aus unversperrten Garagen und Nebengebäuden bei der Polizeiinspektion Waldsassen zur Anzeige gebracht. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, es den Tätern nicht zu leicht zu machen. Die Polizei rät: „Halten Sie Garagen und Nebengebäude nach Möglichkeit verschlossen. Sichern Sie Ihr Fahrrad auch dann, wenn es in Ihrem Hof beziehungsweise Anwesen abgestellt ist. Schließen Sie Ihr Fahrrad nicht nur ab, sondern an. So verhindern Sie das Ihr Zweirad wegtragen werden kann.“