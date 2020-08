Hinweise erbeten Versuchter Einbruch in Garage in Leonberg

Foto: 123rf.com

Im Zeitraum von Sonntag, 23. August, und Montag, 24. August, versuchten unbekannte Täter in Themenreuth in Leonberg, in eine Garage durch die Nebentüre einzudringen. Hierzu beschädigten sie die Türe, konnten sie allerdings nicht öffnen.