Zwei Monate Fahrverbot Raser in Döhlau innerorts mit 110 Sachen erwischt

Mit weit mehr als dem Doppelten der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h durchfuhr am Montagnachmittag, 24. August, ein Rehauer in Kautendorf in Döhlau die Lichtschranke der Hofer Verkehrspolizei.