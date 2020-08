Kontrolle 26-Jähriger wirft Tütchen mit Crystal weg und hat Patrone dabei

Foto: Aleksandr Shyripa/123rf.com

Am Sonntagabend, 23. August, unterzogen gegen 19.45 Uhr, Polizeibeamte einen 26-jährigen Mann in der Oberviechtacher Straße in Nabburg einer Personenkontrolle. Der Mann warf unmittelbar vor der Kontrolle ein Verschlusstütchen mit Crystal hinter sich auf den Boden.