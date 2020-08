Polizei bittet um Hinweise Stemmeisen nach Wohnungseinbruch in Nabburg aufgefunden

Im Zeitraum von Freitag bis Dienstag, 7. bis 16. August, wurde in eine Wohnung in der Krankenhausstraße in Nabburg eingebrochen. Aktuell wurde nun ein Stemmeisen in der Nähe in einer Böschung gefunden. Das Werkzeug könnte als Tatmittel in Frage kommen.