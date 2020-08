Verfahren eingeleitet 1,5 Promille bedeuten das Ende der Trunkenheitsfahrt

Foto: 123rf.com

Erheblich betrunken setzte sich am Sonntagabend, 23. August, ein 40-Jähriger hinter das Steuer seines Wagens und geriet dabei in Hof in die Kontrolle einer Streife der Polizeiinspektion Hof.