Zeugen gesucht Zwei Frauen in Hof wird beim Einkaufen der Geldbeutel geklaut

Die Geldbeutel zweier betagter Frauen entwendeten Unbekannte am Samstagnachmittag, 22. August, als sich diese beim Einkaufen in Hof befanden.

Hof. Gegen 16 Uhr bemerkte eine Seniorin, die sich zum Einkaufen in einem Geschäft in der Hans-Böckler-Straße befand, das Fehlen ihres Geldbeutels. Jemand hatte ihr diesen unbemerkt aus ihrer Handtasche genommen. Neben diversen Ausweisen und Karten befand sich Bargeld in dreistelliger Höhe darin.

Zur gleichen Zeit sprach ein Unbekannter eine Frau in einem Markt in der Leopoldstraße an und verwickelte sie in ein Gespräch. Nach diesem Kontakt stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag fest. Der Unbekannte war geschätzte 27 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, eine athletische Figur und sprach gebrochen Deutsch.

Wer in diesem Zusammenhang Angaben, insbesondere zu der gesuchten Person, machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/ 7040 mit den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei Hof in Verbindung zu setzen.