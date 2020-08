Leicht Verletzungen Pkw-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrer in Wackersdorf

Am Freitag, 21. August, gegen 19 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Wackersdorfer mit seinem Pedelec in Wackersdorf die Imstettener Straße von Alberndorf aus kommend in Richtung Immstetten. Ein 70-jähriger Schwandorfer befuhr mit seinem Pkw verbotswidrig den Flurbereinigungsweg von Schwandorf aus in Richtung Imstetten. Bei der Einmündung übersah er den Pedelec-Fahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden gekommen ist.