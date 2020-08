Einsatz am Sonntag Weinende Frau ruft die Weidener Polizei auf den Plan

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 23. August, in den Vormittagsstunden, meldeten Zeugen der Polizei Weiden eine weinende Frau in einem Anwesen in der Ringstraße.