Angezeigt Zwölfjähriger übt Autofahren – Vater sitzt auf dem Beifahrersitz

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Eine langsame und unsichere Fahrweise eines Pkw-Fahrers in der Hochstraße in Schwarzenbach am Wald wurde am Sonntagabend, 23. August, gegen 20 Uhr, gemeldet. Nach Eintreffen der Polizei vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Junge mit britischer Staatsangehörigkeit erste Fahrversuche mit seinem Vater als Beifahrer unternahm.