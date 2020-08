In Fachklinik eingewiesen 35-Jährige schlägt mit Axt mehrmals gegen Pkw und Stromverteilerkasten

Am Freitag, 21. August, um 14.10 Uhr, schlug eine polizeibekannte 35-jährige Burglengenfelderin mit einer Axt mehrmals gegen einen geparkten Dacia und einen Stromverteilerkasten in der Pfälzerstraße in Burglengenfeld.