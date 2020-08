Regennasse Fahrbahn 64-Jähriger stürzt mit E-Bike und wird leicht verletzt

Am Sonntag, 23. August, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer aus Neunburg die Neue Straße in Erzhäuser in Richtung Bodenwöhr. Auf der abschüssigen, regennassen Fahrbahn verbremste er sich und stürzte ohne Fremdbeteiligung.