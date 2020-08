Körperverletzung 20-Jährige wird ins Gesicht geschlagen und in die Rippen getreten

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Am Montag, 24. August, gegen 2 Uhr, kam es im Bereich des Tanzbodens in Schwandorf zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-jährigen Schwandorferin. Die Geschädigte wurde durch zwei weibliche namentlich bekannte Täterinnen, aufgrund eines vorangegangenen Streites in das Gesicht geschlagen.