Anzeige erstattet 49-Jähriger am Sonntag seinen Rasen – Anwohner fühlen sich gestört

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 23. August, gegen 12.45 Uhr, erreichte die Polizeiinspektion Schwandorf eine Beschwerde wegen Rasenmähens. Die Anwohner fühlten sich durch die Arbeiten des 49-Jährigen in Wackersdorf am Sonntag gestört.