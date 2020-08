Ursache noch unklar Kellerbrand in Auerbach – Feuerwehr rettet Katzenmutter und drei Katzenbabys

Am Sonntag, 23. August, um 18.45 Uhr, wurde im Keller eines Einfamilienhauses im Kapellenweg in Nasnitz in Auerbach eine starke Rauchentwicklung durch den 41-jährigen Bewohner des Anwesens festgestellt. Die Feuerwehr wurde hierauf alarmiert.