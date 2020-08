Fahrlässige Körperverletzung Größerer Hund in Wernberg-Köblitz beißt zwei Frauen

Am Donnerstag, 20. August, gegen 19.30 Uhr, lief ein größerer Hund aus dem unverschlossenen Hoftor eines Anwesens im Naabweg in Wernberg-Köblitz und griff sofort zwei Frauen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite spazieren gingen, an.