100 km/h schnell Regionalexpress rast im Landkreis Amberg-Sulzbach in eine Schafherde – 16 Tiere tot

Ein schreckliches Bild bot sich den Einsatzkräften – 16 Schafe haben am Samstagabend einen Zusammenstoß mit einem Regionalexpress zwischen Weigendorf und Etzelwang nicht überlebt. Foto: BPOLI Waldmünchen

Am Samstagabend, 22. August, gegen 19.25 Uhr, informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Waldmünchen darüber, dass ein Regionalexpress auf der Bahnstrecke von Nürnberg nach Weiden in eine Herde Schafe gefahren ist. Bei dem Unfall wurden 16 Tiere getötet. Die Strecke war deshalb rund 90 Minuten gesperrt.