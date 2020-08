Zugeschlagen Polizei nimmt Störenfried im Amberg fest

Ein 55-Jähriger erzählte angeblich Lügen über einen 52-jährigen Wohnsitzlosen, der sich das wiederum nicht gefallen lies und am Donnerstagabend, 20. August, um 18 Uhr, in der Wohnung des Inhabers in Amberg zuschlug.