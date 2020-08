Zeugen gesucht Handyraub in Weiden – 22-Jähriger wird verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 20. August, gerieten zwei Männer in Weiden in Streit. Aus bislang unbekannten Gründen forderte ein namentlich nicht bekannter Täter von seinem 22-jährigen Opponenten die Herausgabe des Mobiltelefons. Es entstand ein Gerangel, bei dem der 22-Jährige verletzt wurde. Die Situation nutzte der Täter, um das Handy an sich zu nehmen und zu flüchten.