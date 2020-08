Unfall in Weiden Radfahrerin will abbiegen, Autofahrerin überholt – 13-Jährige verletzt

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Donnerstag, 20. August, gegen 18 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Ortsverbindungsstraße von Etzenricht nach Rothenstadt. Kurz vor dem Ortseingang von Rothenstadt wollte sie nach links abbiegen, als es zum Unfall kam.

Weiden. In diesem Moment versuchte eine 58-jährige VW-Fahrerin, die 13-Jährige zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und die 13-Jährige stürzte. Hierbei zog sich die 13-Jährige leichtere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brache sie vorsorglich ins Klinikum Weiden. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Unfallschaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/ 401-321 in Verbindung zu setzen.