Mehrere Verstöße 21-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen flüchtet vor Zivilstreife

Mit seiner Flucht vor einer Zivilstreife versuchte am Mittwochabend, 19. August, ein 21-Jähriger in der Fabrikzeile in Hof einer Kontrolle zu entgehen. Die sprintstarken Polizisten deckten verschiedene Verstöße auf.