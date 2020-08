40.000 Euro Schaden Von Traktor gestreifter Transporter überschlägt sich – Fahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Nachdem ein Traktorfahrer beim Einfahren in die Kreisstraße in Töpen am Mittwochmittag, 19. August, einen Transporter streifte, überschlug sich dieser im Feld und der Fahrer verletzte sich leicht.