Unfall Anhänger löst sich und gerät auf Gegenfahrbahn – 50-Jährige mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, gegen 13.25 Uhr, ereignete sich in der Weiherstraße in Nabburg ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw-Anhänger- Gespann die Weiherstraße stadteinwärts. Bei abschüssiger Fahrbahn löste sich aus noch ungeklärter Ursache die Kupplung des Ford und der Anhänger geriet auf die Gegenfahrbahn.